Главе СК доложат о расследовании ДТП с рейсовым автобусом в Татарстане

Бастрыкин ждет доклад о ночном ДТП с автобусом в Татарстане Главе СК доложат о расследовании ДТП с рейсовым автобусом в Татарстане

Москва11 июл Вести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о ДТП с участием рейсового автобуса в Татарстане, сообщает СК в мессенджере MAX.

По факту аварии ведомством возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения".

Глава ведомства поручил … доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в публикации

Ночью 11 июля в результате ДТП в Черемшанском районе пострадали несколько пассажиров рейсового автобуса, который ехал из Самары в Набережные Челны.

По предварительной версии, его водитель не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. По информации, которая официально не подтверждена, он мог уснуть за рулем.