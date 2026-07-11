Москва11 июлВести.Водитель пассажирского автобуса, который на трассе в Татарстане съехал в кювет и перевернулся, мог уснуть за рулем, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы республики.
Ранее сообщалось, что ночью 11 июля следовавший из Самары в Набережные Челны автобус перевернулся на автодороге Кузайкино – Нурлат.
Предварительно, водитель уснулсказал источник агентства
В салоне автобуса находились 46 пассажиров, в том числе двое детей. По данным прокуратуры Татарстана, пострадали 15 человек, трое госпитализированы.
В надзорном ведомстве ранее заявили, что водитель автобуса съехал в кювет, не выбрав безопасную скорость движения.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения".