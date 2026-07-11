Водитель перевернувшегося в Татарстане автобуса мог уснуть за рулем

ДТП в Татарстане могло произойти из-за уснувшего водителя автобуса Водитель перевернувшегося в Татарстане автобуса мог уснуть за рулем

Москва11 июл Вести.Водитель пассажирского автобуса, который на трассе в Татарстане съехал в кювет и перевернулся, мог уснуть за рулем, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы республики.

Ранее сообщалось, что ночью 11 июля следовавший из Самары в Набережные Челны автобус перевернулся на автодороге Кузайкино – Нурлат.

Предварительно, водитель уснул сказал источник агентства

В салоне автобуса находились 46 пассажиров, в том числе двое детей. По данным прокуратуры Татарстана, пострадали 15 человек, трое госпитализированы.

В надзорном ведомстве ранее заявили, что водитель автобуса съехал в кювет, не выбрав безопасную скорость движения.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения".