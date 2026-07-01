МВД: водитель автобуса с детьми в попытке избежать столкновения улетел в кювет

Подробности аварии с автобусом с детьми под Красноярском публикует МВД МВД: водитель автобуса с детьми в попытке избежать столкновения улетел в кювет

Москва1 июл Вести.Водитель автобуса Hyundai, перевозивший 27 несовершеннолетних из детского лагеря, слетел в кювет и опрокинулся, когда пытался избежать столкновения с выехавшим ему навстречу Kia Sportage, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Инцидент произошел на 33 км трассы "Саяны".

Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса выкрутил руль вправо и допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием… В салоне находилось 27 детей. Один из них, а также сопровождающий обратились за медицинской помощью отметили в пресс-службе

Водитель легковушки пояснила, что уснула за рулем.

На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства случившегося выясняются.