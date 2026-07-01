Москва1 июлВести.Водитель автобуса Hyundai, перевозивший 27 несовершеннолетних из детского лагеря, слетел в кювет и опрокинулся, когда пытался избежать столкновения с выехавшим ему навстречу Kia Sportage, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Инцидент произошел на 33 км трассы "Саяны".
Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса выкрутил руль вправо и допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием… В салоне находилось 27 детей. Один из них, а также сопровождающий обратились за медицинской помощьюотметили в пресс-службе
Водитель легковушки пояснила, что уснула за рулем.
На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства случившегося выясняются.