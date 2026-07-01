Три штрафа грозят виновнице ДТП с участием автобуса с детьми под Красноярском

Виновнице ДТП с участием автобуса с детьми под Красноярском грозит три штрафа Три штрафа грозят виновнице ДТП с участием автобуса с детьми под Красноярском

Москва1 июл Вести.Женщине, выехавшей на автомобиле на встречную полосу в Красноярском крае, в результате чего в ДТП попал автобус с детьми, грозит три штрафа. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации источника, она может быть оштрафована за управление неисправным автомобилем, за езду без ремня и езду без страхового полиса.

Утром первого июля сообщалось, что автобус из-за ехавшего навстречу автомобиля был вынужден съехать с дороги, из-за чего перевернулся на бок. Это помогло уйти от лобового столкновения.

В автобусе находилось 27 детей, двое сопровождающих и водитель. Медицинская помощь понадобилась одному ребенку и сопровождающему. Угрозы их жизни нет.

Возбуждено уголовное дело.