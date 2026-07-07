Москва7 июлВести.Трое человек, включая 2-летнего ребенка, пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса в городе Канске. Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Предварительно установлено, что накануне вечером на автодороге обхода Канска 25-летний водитель "ГАЗели" не выдержал безопасную дистанцию до впереди едущего транспорта и допустил столкновение с автобусом "ПАЗ", водитель которого осуществлял маневр поворота на автобусную остановку.
В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля "ГАЗель": 24-летняя девушка и 2-летний мальчик. Также травмы получил 73-летний пассажир автобусауточняется в канале ведомства в мессенджере MAX
По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении Правил дорожного движения.