Трое человек, включая ребенка, пострадали в ДТП с автобусом в Канске

Автобус попал в ДТП в Канске, пострадали трое человек, включая ребенка Трое человек, включая ребенка, пострадали в ДТП с автобусом в Канске

Москва7 июл Вести.Трое человек, включая 2-летнего ребенка, пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса в городе Канске. Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Предварительно установлено, что накануне вечером на автодороге обхода Канска 25-летний водитель "ГАЗели" не выдержал безопасную дистанцию до впереди едущего транспорта и допустил столкновение с автобусом "ПАЗ", водитель которого осуществлял маневр поворота на автобусную остановку.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля "ГАЗель": 24-летняя девушка и 2-летний мальчик. Также травмы получил 73-летний пассажир автобуса уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении Правил дорожного движения.