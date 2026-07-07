В аварии с автобусом у Канска пострадали 3 человека, в том числе ребенок

Двухлетний ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с автобусом под Канском В аварии с автобусом у Канска пострадали 3 человека, в том числе ребенок

Москва7 июл Вести.Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом на обходе Канска, в котором пострадали три человека, сообщает главк МВД по Красноярскому краю.

Авария произошла вечером 6 июля. Водитель автомобиля "Газель", двигавшийся со стороны Краснополянска в сторону автодороги Р-255 "Сибирь", не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства.

Он столкнулся с автобусом ПАЗ, который в тот момент осуществлял маневр левого поворота с включенным указателем – на автобусную остановку.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля "Газель": 24-летняя девушка и 2-летний мальчик. Также травмы получил 73-летний пассажир автобуса говорится в публикации полиции Красноярского края в Telegram-канале

По факту аварии возбуждено дело по статье КоАП РФ о нарушении ПДД или правил эксплуатации транспортных средств, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.