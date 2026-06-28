Четверо человек, включая ребенка, пострадали в ДТП с автобусом в Карелии

В Карелии в ДТП с автобусом пострадали четверо человек, включая ребенка Четверо человек, включая ребенка, пострадали в ДТП с автобусом в Карелии

Москва28 июн Вести.В Карелии в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и двух легковых автомобилей пострадали четверо человек, включая ребенка. Об этом сообщает республиканский главк МВД России.

Авария произошла Прионежском районе вблизи Ужесельги около 19.00. Предварительно установлено, что 62-летняя водитель Volkswagen совершила лобовое столкновение с автобусом "ПАЗ", который переводил рабочих. В результате резкой остановки из-за ДТП, сзади в автобус врезулся другой легковой автомобиль.

Водитель Volkswagen с травмами госпитализирована. Ребенок из второго легкового авто госпитализирован, двум взрослым оказана медицинская помощь говорится в сообщении ведомства в социальной сети "ВКонтакте"

В автобусе, который перевозил рабочих, никто не пострадал. В настоящее время выясняются точные причины и все обстоятельства ДТП.