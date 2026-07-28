Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Ярославле

В Ярославле шесть человек получили травмы в ДТП с автобусом Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Ярославле

Москва28 июл Вести.В Ярославле рейсовый автобус врезался в припаркованную "Газель", пострадали шесть человек, сообщили в УМВД по региону.

Дорожный инцидент произошел днем 28 июля на проспекте Октября. По предварительным данным, водитель автобуса Volgabus наехал на стоящую "Газель", которая опрокинулась на бетонную конструкцию.

В результате ДТП водитель и 3 пассажира автомобиля "Газель", 2 пассажира автобуса Volgabus с травмами госпитализированы в больницу говорится в сообщении

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В свою очередь прокуратура Ярославля начала проверку, в ходе которой даст оценку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения и безопасности пассажирских перевозок.