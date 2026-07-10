От водителя "Газели" потребуют восстановления разбитого автобуса в Москве

В Мосгортрансе рассказали, что будет с повредившим автобус водителем "Газели" От водителя "Газели" потребуют восстановления разбитого автобуса в Москве

Москва10 июл Вести.В Мосгортрансе сообщили, что будут добиваться привлечения к ответственности водителя грузовой "Газели", по вине которого пострадали пассажиры и был поврежден автобус.

ДТП произошло сегодня утром в Москве, в районе дома 9Г на улице Нижегородская.

Ранее сообщалось, что водитель "Газели" резко перестроился перед автобусом маршрута е70, который, уходя от столкновения, вылетел на тротуар и врезался в рекламный щит.

По предварительным данным, пострадали больше 20 человек, в том числе водитель автобуса.

Мосгортранс уже заявил, что окажет помощь всем пострадавшим пассажирам в получении страховых выплат и компенсаций.

А также будет добиваться привлечения к ответственности виновника ДТП и компенсации на восстановление поврежденного автобуса говорится в сообщении Дептранса Москвы в Telegram-канале

В Мосгортрансе также отметили, что ситуация находится на личном контроле у генерального директора предприятия.

Установление обстоятельств аварии взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа Москвы.