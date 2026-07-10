Число пострадавших в ДТП с автобусом и "Газелью" в Москве выросло до 25

До 25 возросло число пострадавших в столкновении автобуса и "Газели" в Москве Число пострадавших в ДТП с автобусом и "Газелью" в Москве выросло до 25

Москва10 июл Вести.Количество пострадавших в результате ДТП с участием автобуса и автомобиля "Газель" на Нижегородской улице в Москве выросло до 25, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в аварии пострадали 14 человек, в том числе водитель автобуса.

Предварительно, в результате ДТП пострадали 25 человек говорится в сообщении

Их состояние уточняется, на месте аварии – в районе дома 9Г на улице Нижегородская – движение по направлению в центр затруднено, работают сотрудники Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля грубо нарушил ПДД: не убедившись в безопасности маневра, он резко перестроился в полосу движения автобуса маршрута е70.

Как сообщили в Мосгортрансе, водитель автобуса "ушел от столкновения с автомобилем и совершил выезд на газон". Ранее сообщалось, что после столкновения с "Газелью" он врезался в рекламный щит.