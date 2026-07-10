Движение затруднено на Нижегородской улице в Москве из-за ДТП с автобусом

Грузовик подрезал автобус на Нижегородской улице в Москве, движение затруднено Движение затруднено на Нижегородской улице в Москве из-за ДТП с автобусом

Москва10 июл Вести.В Москве на Нижегородской улице, у дома 9Г, сегодня около 7.23 произошло ДТП с участием автобуса маршрута е70 и грузового автомобиля, сообщает Дептранс столицы.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

"Газель", грубо нарушив правила движения, резким маневром и не убедившись в его безопасности, подрезала автобус говорится в публикации Дептранса в Telegram-канале

Автомобилистов предупредили, что движение на Нижегородской улице в районе дома 9Г по направлению в центр временно затруднено, и призвали выбирать альтернативные маршруты – через ТТК и Новорогожскую улицу.