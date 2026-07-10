Москва10 июлВести.В результате столкновения автобуса и автомобиля "Газель" на Нижегородской улице в Москве пострадали 14 человек, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По словам источника агентства, автобус после столкновения с грузовым автомобилем врезался в рекламный щит.
Предварительно, пострадали 14 человек, в том числе водитель автобусаговорится в сообщении
Состояние пострадавших устанавливается, на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее в Дептрансе столицы сообщили, что на улице Нижегородская, в районе дома 9Г, сегодня около 7.23 "Газель", грубо нарушив правила движения, подрезала автобус маршрута е70.
Движение в районе аварии по направлению в центр Москвы временно затруднено, предупредили автомобилистов.