В ДТП с автобусом и "Газелью" в Москве пострадали 14 человек

Не меньше 10 человек пострадали в ДТП с автобусом и "Газелью" в Москве В ДТП с автобусом и "Газелью" в Москве пострадали 14 человек

Москва10 июл Вести.В результате столкновения автобуса и автомобиля "Газель" на Нижегородской улице в Москве пострадали 14 человек, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам источника агентства, автобус после столкновения с грузовым автомобилем врезался в рекламный щит.

Предварительно, пострадали 14 человек, в том числе водитель автобуса говорится в сообщении

Состояние пострадавших устанавливается, на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в Дептрансе столицы сообщили, что на улице Нижегородская, в районе дома 9Г, сегодня около 7.23 "Газель", грубо нарушив правила движения, подрезала автобус маршрута е70.

Движение в районе аварии по направлению в центр Москвы временно затруднено, предупредили автомобилистов.