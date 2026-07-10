Мосгортранс поможет пострадавшим в аварии на Нижегородской улице в Москве

Мосгортранс окажет поддержку пострадавшим в ДТП с автобусом в Москве Мосгортранс поможет пострадавшим в аварии на Нижегородской улице в Москве

Москва10 июл Вести.Мосгортранс поможет всем пострадавшим в дорожной аварии на Нижегородской улице в Москве с оформлением документов на страховые выплаты. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на транспортную компанию.

Отмечается, что генеральный директор предприятия держит ситуацию на личном контроле. Сейчас сотрудники связываются с пострадавшими, чтобы оказать необходимую помощь.

В настоящее время связываемся с пострадавшими, чтобы оказать необходимую поддержку и помощь в оформлении документов для получения страховых выплат отметили в Мосгортрансе

Авария произошла у дома 9гс1 на Нижегородской улице утром в пятницу, 10 июля. По данным Дептранса, водитель "Газели" при перестроении врезался в автобус маршрута Е70. В результате пострадали 25 человек.