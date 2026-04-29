Москва29 апрВести.Дорожно-транспортное происшествия с участием общественного транспорта произошло на юго-западе столицы, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.
По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие – травмы получили два пассажира автобуса.
На Варшавском шоссе в районе дома 266 водитель рейсового автобуса совершил наезд на стоящее транспортное средство, осуществляющее прикрытие дорожных работговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.