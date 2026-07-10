Появились кадры ДТП, в котором "Газель" подрезала автобус с пассажирами в Москве

Выехал на тротуар и врезался в рекламный щит: кадры ДТП с автобусом в Москве Появились кадры ДТП, в котором "Газель" подрезала автобус с пассажирами в Москве

Москва10 июл Вести.Прокуратура Москвы опубликовала кадры ДТП, которое произошло сегодня около 07.23 у дома 9гс1 по Нижегородской улице.

Как ранее сообщал Дептранс столицы, водитель грузовой "Газели", не убедившись в безопасности маневра, резко перестроился и врезался в шедший впереди автобус маршрута е70.

По предварительным данным, пострадали 25 человек, в том числе водитель автобуса. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Водитель грузового фургона совершил столкновение с автобусом, который от удара въехал на тротуар, где столкнулся с препятствием говорится в сообщении прокуратуры Москвы в MAX

Надзорное ведомство опубликовало кадры с места аварии, на которых видно, что автобус выехал на тротуар и врезался в рекламный щит.

У него вдребезги разбито лобовое стекло. Кроме того, частично пострадало расположенное рядом здание.

Мосгортранс заверил, что окажет поддержку и помощь в оформлении документов для получения страховых выплат всем пострадавшим в этом ДТП, передает ТАСС.