Москва10 июлВести.Прокуратура Москвы опубликовала кадры ДТП, которое произошло сегодня около 07.23 у дома 9гс1 по Нижегородской улице.
Как ранее сообщал Дептранс столицы, водитель грузовой "Газели", не убедившись в безопасности маневра, резко перестроился и врезался в шедший впереди автобус маршрута е70.
По предварительным данным, пострадали 25 человек, в том числе водитель автобуса. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.
Водитель грузового фургона совершил столкновение с автобусом, который от удара въехал на тротуар, где столкнулся с препятствиемговорится в сообщении прокуратуры Москвы в MAX
Надзорное ведомство опубликовало кадры с места аварии, на которых видно, что автобус выехал на тротуар и врезался в рекламный щит.
У него вдребезги разбито лобовое стекло. Кроме того, частично пострадало расположенное рядом здание.
Мосгортранс заверил, что окажет поддержку и помощь в оформлении документов для получения страховых выплат всем пострадавшим в этом ДТП, передает ТАСС.