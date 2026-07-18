Москва18 июлВести.В Красноярском крае автобус, в салоне которого находились 29 детей в возрасте от 10 до 13 лет, съехал с проезжей части в кювет. В результате ДТП никто не пострадал. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Авария произошла 18 июля, в субботу, в Березовском районе. За рулем находился 70-летний водитель.
Осуществлял групповую перевозку детей из Красноярска в детский оздоровительный лагерь "Космос", в районе 5 километра дороги Маганск - Береть - Урман допустил съезд в правый кювет по ходу движенияговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По факту организована проверка, детали случившегося устанавливаются.