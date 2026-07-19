Москва19 июлВести.В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором участвовал детский автобус. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республика Хакасия.
По данным следствия, 70-летний водитель автобуса перевозил детей из Красноярска в детский оздоровительный лагерь. В районе 5 км дороги Маганск-Береть-Урман транспортное средство съехало в кювет.
По данному факту следственным отделом по Березовскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)отметили в пресс-службе ведомства в МАХ
Как сообщалось ранее, в автобусе вместе с водителем находились сопровождающий и 29 детей в возрасте от 10 до 13 лет. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.