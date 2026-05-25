Москва25 маяВести.Автобус перевозивший 40 граждан Северной Кореи мог попасть в аварию из-за водителя, уснувшего за рулем, передает SHOT.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло утром 25 мая на 563 километре трассы М-12 "Восток".
Сам водитель утверждает, что оказался на встречной полосе, а затем в кювете из-за "Газели", которая ехала впереди. Мужчина сообщил, что водитель грузовика совершил резкий маневр, после чего автобус въехал в него.
Известно, что граждане КНДР являются рабочими, которые ехали в Татарстан.
По предварительным данным, в аварии пострадали 7 человек, у них диагностированы травмы легкой степени тяжести.