SHOT: водитель автобуса, в котором ехали 40 граждан КНДР, мог уснуть за рулем

Москва25 мая Вести.Автобус перевозивший 40 граждан Северной Кореи мог попасть в аварию из-за водителя, уснувшего за рулем, передает SHOT.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло утром 25 мая на 563 километре трассы М-12 "Восток".

Водитель автобуса, в котором ехали 40 граждан из КНДР, мог уснуть за рулем сказано в публикации в Telegram-канале

Сам водитель утверждает, что оказался на встречной полосе, а затем в кювете из-за "Газели", которая ехала впереди. Мужчина сообщил, что водитель грузовика совершил резкий маневр, после чего автобус въехал в него.

Известно, что граждане КНДР являются рабочими, которые ехали в Татарстан.

По предварительным данным, в аварии пострадали 7 человек, у них диагностированы травмы легкой степени тяжести.