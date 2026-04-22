СК возбудил уголовное дело после ДТП с вахтовым автобусом в Краснодаре

После ДТП с вахтовым автобусом в Краснодаре возбуждено уголовное дело СК возбудил уголовное дело после ДТП с вахтовым автобусом в Краснодаре

Москва22 апр Вести.Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с вахтовым автобусом в Краснодаре, в результате которого пострадали 6 человек. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Авария произошла утром 22 апреля, в среду, на перекрестке улиц Северная и Филатова. Предварительно, транспорт наехал на бордюр и опрокинулся.

По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело об оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ст.238 УК РФ) говорится в Telegram-канале ведомства

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме. Детали выясняются.