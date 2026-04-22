Автобус перевернулся в Краснодаре, в результате ДТП пострадали 6 человек

Москва22 апр Вести.Автобус перевернулся на улице Северной в Краснодаре, в результате ДТП пострадали 6 человек. Об этом сообщило регионально ГУ МВД России.

Авария произошла утром 22 апреля на пересечении улиц Северной и Филатова.

Предварительно установлено, что … 57-летний водитель вахтового автобуса, где находились 9 пассажиров, наехал на бордюр из-за чего транспорт опрокинулся говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

В результате ДТП 6 пассажиров автобуса доставлены в медучреждение для обследования.

На месте работают сотрудники полиции, организована проверка.