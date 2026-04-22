Автобус перевернулся на улице Северной в Краснодаре, в результате ДТП пострадали 6 человек. Об этом сообщило регионально ГУ МВД России.
Авария произошла утром 22 апреля на пересечении улиц Северной и Филатова.
Предварительно установлено, что … 57-летний водитель вахтового автобуса, где находились 9 пассажиров, наехал на бордюр из-за чего транспорт опрокинулсяговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
В результате ДТП 6 пассажиров автобуса доставлены в медучреждение для обследования.
На месте работают сотрудники полиции, организована проверка.