Водитель квадроцикла и его пассажирка пострадали в ДТП в Краснодаре

Москва2 июн Вести.В Краснодаре водитель квадроцикла и его пассажирка получили серьезные травмы после столкновения с легковым автомобилем. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла днем 2 июня на улице Северная.

По предварительной информации, проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с "Лексусом" двигающемся по улице Базовской под управлением 57-летней женщины сказано в сообщении

Водителя квадроцикла и его 35-летнюю пассажирку госпитализировали в тяжелом состоянии.