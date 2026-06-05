Мальчик пострадал при столкновении двух гидроциклов в Краснодарском крае Два гидроцикла столкнулись на реке Кубань, пострадал ребенок

Москва5 июн Вести.В Краснодарском крае устанавливаются обстоятельства столкновения двух гидроциклов на реке Кубань, в результате чего пострадал малолетний мальчик. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По информации ведомства, инцидент произошел 4 июня в акватории реки Кубань.

Следствием установлено, что 4 июня 2026 года в акватории реки Кубань в Краснодарском крае произошло столкновение двух гидроциклов. В результате инцидента пострадал малолетний мальчик говорится в сообщении

По факту происшествия проводится проверка.