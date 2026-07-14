Двое детей пострадали при столкновении гидроцикла с пирсом в Татарстане

В Татарстане гидроциклист врезался в понтонный пирс, пострадали двое детей Двое детей пострадали при столкновении гидроцикла с пирсом в Татарстане

Москва14 июл Вести.В Татарстане 57-летний гидроциклист врезался в понтонный пирс, в результате пострадали двое детей. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

Инцидент произошел 11 июля, в субботу, в акватории реки Карамалка на территории Камско-Устьинского района. Отмечается, что здоровью пострадавших нанесен тяжкий вред.

Подозреваемый, управляя гидроциклом буксировал водный аттракцион, в котором находились его знакомый и трое малолетних детей. В какой-то момент мужчина не справился с управлением маломерным судном и совершил столкновение с понтонным пирсом. В результате двое малолетних пассажиров получили травмы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.