В Татарстане лодка врезалась в бетонный пирс, один человек погиб и 4 пострадали Лодка влетела в бетонный пирс в Татарстане, одна женщина погибла

Москва31 мая Вести.В городе Чистополь моторная лодка врезалась в бетонный пирс на реке Камалодка. В результате погибла женщина, еще четыре человека получили травмы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану в мессенджере МAX.

В лодке находились четыре женщины и один мужчина, управляющий плавательным средством.

Пострадавших госпитализировали, одна женщина от госпитализации отказалась.

По предварительным данным, судоводитель нарушил Правила пользования маломерными судами на водных объектах: в темное время суток он не выбрал безопасную скорость движения, что в условиях сложившейся ситуации на водоеме могло привести к потере контроля над судном отмечается в сообщении

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.