В Татарстане девочка-питбайкер врезалась в столб и погибла, пассажир пострадал

В Татарстане девочка-питбайкер врезалась в столб и погибла, пассажир пострадал В Татарстане девочка-питбайкер врезалась в столб и погибла, пассажир пострадал

Москва29 мая Вести.В Бугульминском районе Татарстана погибла девочка-питбайкер. Об инциденте прокуратура республики написала в MAX.

По данным ведомства, трагедия произошла в пятницу, 29 мая, около 17.30. Девочка-подросток ехала на питбайке по улице Советская села Старое Исакова и, не справившись с управлением, врезалась в столб освещения.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель питбайка – 14-летняя девочка – получила травмы, от которых скончалась на месте говорится в сообщении прокуратуры

Ее пассажир – 13-летний мальчик – получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Его увезли в больницу.

Ведомство начало проверку.