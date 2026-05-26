Москва26 маяВести.На реке Кама произошло столкновение маломерного судна Wyatboat с металлическим понтоном лодочной станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.
Инцидент произошел на лодочной станции "Восток", расположенной по улице Затонской в городе Чистополь. В результате один человек погиб и еще один пострадал.
Мужчина 42 лет получил травмы и был госпитализирован. Тело второго мужчины 46 лет было передано сотрудникам правоохранительных органов для проведения дальнейших следственных действийсказано в сообщении
По предварительным данным, владелец судна нарушил правила пользования маломерными судами на водных объектах, что послужило причиной аварии.