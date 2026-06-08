Москва8 июнВести.Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в связи с происшествием на железной дороге в Республике Крым, где погиб один человек, второй получил ранения, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства.
Крымский транспортный прокурор координирует деятельность правоохранительных органов и экстренных оперативных служб на месте происшествияотмечается в сообщении
В результате удара БПЛА на пассажирский поезд Москвы-Симферополь ранен машинист, его помощник – погиб, пассажиры не пострадали.