Прокуратура взяла на контроль ситуацию с происшествием на ж/д в Крыму

Прокуратура координирует работу всех служб на месте происшествия на ж/д в Крыму Прокуратура взяла на контроль ситуацию с происшествием на ж/д в Крыму

Москва8 июн Вести.Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в связи с происшествием на железной дороге в Республике Крым, где погиб один человек, второй получил ранения, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства.

Крымский транспортный прокурор координирует деятельность правоохранительных органов и экстренных оперативных служб на месте происшествия отмечается в сообщении

В результате удара БПЛА на пассажирский поезд Москвы-Симферополь ранен машинист, его помощник – погиб, пассажиры не пострадали.