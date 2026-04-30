Задержка поездов из-за ситуации на Крымском мосту взята на контроль

Прокуроры контролируют ситуацию с задержкой поездов на крымском направлении Задержка поездов из-за ситуации на Крымском мосту взята на контроль

Москва30 апр Вести.Южная транспортная прокуратура взяла на контроль вопросы соблюдения прав пассажиров из-за задержки поездов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сбой в движении связан с ограничениями на Крымском мосту.

Сегодня, 30 апреля 2026 года, имеются задержки движения поездов из-за ранее введенных ограничений на Крымском мосту говорится в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что движение по Крымскому мосту остановили ночью 30 апреля. Из-за этого, в частности, задерживаются поезда "Таврия".