Москва18 маяВести.В Краснодарском регионе задержаны 16 пассажирских поездов из-за остановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
Пассажиры поездов, задержанных более 4 часов, обеспечиваются бутилированной водой и питанием.
Южная транспортная прокуратура также добавила, что контролирует соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования.