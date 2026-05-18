Москва18 мая Вести.В Краснодарском регионе задержаны 16 пассажирских поездов из-за остановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

В связи с остановкой движения по Крымскому мосту в Краснодарском регионе СКЖД на время до 8,5 часов задержаны 16 пассажирских поездов говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СКЖД

Пассажиры поездов, задержанных более 4 часов, обеспечиваются бутилированной водой и питанием.

Южная транспортная прокуратура также добавила, что контролирует соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования.