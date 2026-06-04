Ситуация с ударом БПЛА по электричке в Крыму взята под контроль

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с атакой БПЛА электрички в Крыму Ситуация с ударом БПЛА по электричке в Крыму взята под контроль

Москва4 июн Вести.В Крыму ситуация с совершенным ударом украинского беспилотника взята на контроль Южной транспортной прокуратурой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Утром 4 июня ударным дроном в республике была совершена атака на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. Один человек погиб, трое пострадали.

Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в связи с происшествием на железной дороге в Республике Крым написано в MAX

В настоящее время на месте происшествия ведется координация деятельности правоохранительных органов и экстренных оперативных служб.