Москва4 июнВести.В Крыму ситуация с совершенным ударом украинского беспилотника взята на контроль Южной транспортной прокуратурой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Утром 4 июня ударным дроном в республике была совершена атака на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. Один человек погиб, трое пострадали.
Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в связи с происшествием на железной дороге в Республике Крымнаписано в MAX
В настоящее время на месте происшествия ведется координация деятельности правоохранительных органов и экстренных оперативных служб.