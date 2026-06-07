Москва7 июнВести.В Удмуртии на реке Кама столкнулись моторная лодка и самоходный грузовой теплоход. В результате погиб 38-летний мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике в мессенджере MAX.
ЧП произошло ночью 7 июня, в воскресенье, на территории Каракулинского района. Оба судна вышли в акваторию реки для рыбалки.
В какой-то момент водитель одного из них, пересекая судовой ход, не заметил идущий по реке самоходный грузовой теплоход - произошло столкновение левым бортом по носовой части. К сожалению, судоводитель погибрассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ведомства Андрей Машкин
Детали и все обстоятельства случившегося выясняются.