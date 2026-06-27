В Хабаровском крае перевернулась моторка, взрослые спаслись, ребенок утонул На реке Мая в Хабаровском крае перевернулась моторная лодка, утонул мальчик

Москва27 июн Вести.В Хабаровском крае на реке Мая перевернулась моторная лодка. В результате погиб ребенок 2019 года рождения. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Отмечается, что трагедия произошла в районе поселка Джигда вечером в субботу, 27 июня. На борту находились судоводитель, его отец и несовершеннолетний сын. Все трое были без спасательных жилетов. Взрослым удалось доплыть до берега, а мальчик утонул.

27 июня около 21.00 на реке Мая в районе п. Джигда (Аяно-Майский муниципальный район Хабаровского края) перевернулась моторная лодка, на борту находились судоводитель, его отец и несовершеннолетний сын… Взрослые сумели выплыть на берег, ребенок 2019 г.р. утонул говорится в публикации надзорного ведомства

Транспортная прокуратура Комсомольска-на-Амуре поставила ситуацию на контроль. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть человека.