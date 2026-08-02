Человек погиб при столкновении лодки с катером в Хабаровском крае

Катер врезался в резиновую лодку на реке Амур в Хабаровском крае, погиб человек Человек погиб при столкновении лодки с катером в Хабаровском крае

Москва2 авг Вести.В Хабаровском крае резиновая лодка столкнулась с катером, в результате погиб один человек. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

ЧП произошло ночью 2 августа, в воскресенье, на реке Амур в районе пристани.

Лодка с пятью отдыхающими на борту двигалась от озера Падали в сторону города Амурска, по пути следования в них врезался катер. В результате лодка опрокинулась, один мужчина получил травмы, не совместимые с жизни говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Людям оказали помощь пассажиры проходившего мимо судна.

По факту организована проверка в части соблюдения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.