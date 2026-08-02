Москва2 авгВести.В Хабаровском крае резиновая лодка столкнулась с катером, в результате погиб один человек. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
ЧП произошло ночью 2 августа, в воскресенье, на реке Амур в районе пристани.
Лодка с пятью отдыхающими на борту двигалась от озера Падали в сторону города Амурска, по пути следования в них врезался катер. В результате лодка опрокинулась, один мужчина получил травмы, не совместимые с жизниговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Людям оказали помощь пассажиры проходившего мимо судна.
По факту организована проверка в части соблюдения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.