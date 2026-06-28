Прокуратура устанавливает обстоятельства гибели ребенка в реке Хабаровского края Расследование гибели ребенка в реке Хабаровского края контролирует прокуратура

Москва28 июн Вести.Дальневосточная транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия с маломерным судном, в результате которого утонул ребенок В Хабаровском крае, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства.

Установлено, что 27 июня вечером на реке Мая в районе поселка Джигда Аяно-Майского района перевернулась моторная лодка, на борту находились судоводитель, его отец и несовершеннолетний сын без спасательных жилетов. Взрослые выплыли на берег, ребенок 2019 года рождения утонул.

"Прокуратурой ситуация поставлена на контроль", - отмечается в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, контролируется ход расследования уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.