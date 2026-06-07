Уголовное дело возбуждено после гибели 3-летнего ребенка на реке в Якутии

По факту гибели 3-летнего ребенка в Якутии возбуждено уголовное дело Уголовное дело возбуждено после гибели 3-летнего ребенка на реке в Якутии

Москва7 июн Вести.В Якутии по факту гибели трехлетнего ребенка, утонувшего в реке Малая Ботуобуя, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает СУ СК России по республике.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ по факту гибели трехлетнего ребенка… Проводится комплекс следственных действий, назначены необходимые экспертизы говорится в Telegram-канале ведомства

Трагедия произошла 6 июня, в субботу, в селе Арылах Мирнинского района. По данным следствия, мальчик остался без присмотра взрослых, ушел из дома на берег, упал в воду и утонул. Его тело нашли местные жители через некоторое время.