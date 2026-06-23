Москва23 июнВести.В аквапарке города Батайска Ростовской области утонул трехлетний мальчик. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону в своем Telegram-канале.
Трагедия произошла в открытом бассейне на территории аквапарка. Ребенок погиб от утопления.
В следственный отдел по городу Батайск СУ СУ РФ по Ростовской области поступило сообщение о смерти 3-летнего мальчика в результате утопления в открытом бассейне аквапарка городаговорится в публикации
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. проводятся необходимые следственные действия.