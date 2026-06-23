Следком проверяет обстоятельства гибели 3-летнего мальчика в аквапарке Батайска Трехлетний мальчик утонул в аквапарке Батайска Ростовской области

Москва23 июн Вести.В аквапарке города Батайска Ростовской области утонул трехлетний мальчик. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла в открытом бассейне на территории аквапарка. Ребенок погиб от утопления.

В следственный отдел по городу Батайск СУ СУ РФ по Ростовской области поступило сообщение о смерти 3-летнего мальчика в результате утопления в открытом бассейне аквапарка города говорится в публикации

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. проводятся необходимые следственные действия.