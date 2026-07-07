Трехлетний ребенок утонул в пруду в Башкирии, следователи начали проверку

В Башкирии 3-летний мальчик упал в пруд и захлебнулся Трехлетний ребенок утонул в пруду в Башкирии, следователи начали проверку

Москва7 июл Вести.Следователи СУ СК России по Республике Башкортостан проводят проверку после гибели трехлетнего ребенка в Янаульском районе, сообщает ведомство в мессенджере MAX.

По предварительным данным, утром 6 июля трехлетний мальчик, находившийся в гостях у родственников в селе Максимово, играл во дворе дома со своей пятилетней сестрой. В какой-то момент дети самостоятельно пошли к расположенному за домом пруду.

Находясь у водоема, мальчик упал в воду и захлебнулся говорится в публикации

Следователи осмотрели место происшествия, назначили комплекс необходимых экспертиз, опрашивают очевидцев и членов семьи погибшего, проводят другие необходимые следственные действия.