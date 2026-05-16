Москва16 маяВести.Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства смерти трехмесячного младенцы в Уфе, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Башкортостан.
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности, возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, утром 16 мая 2026 года в одной из квартир на улице Лесунова сотрудниками скорой медицинской помощи констатирована смерть 3-месячного ребенкаговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
В момент смерти ребенок был дома с папой. В ходе первичного осмотра на теле младенца не обнаружено видимых телесных повреждений.
Причины смерти несовершеннолетнего будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы.