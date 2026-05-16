В Уфе умер трехмесячный малыш, оставшийся дома с папой СК возбудил дело после смерти трехмесячного младенца в Уфе

Москва16 мая Вести.Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства смерти трехмесячного младенцы в Уфе, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Башкортостан.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности, возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, утром 16 мая 2026 года в одной из квартир на улице Лесунова сотрудниками скорой медицинской помощи констатирована смерть 3-месячного ребенка говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

В момент смерти ребенок был дома с папой. В ходе первичного осмотра на теле младенца не обнаружено видимых телесных повреждений.

Причины смерти несовершеннолетнего будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы.