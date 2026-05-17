Глава СК Бастрыкин поручил доложить о расследовании гибели младенца в Уфе

Москва17 мая Вести.Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели младенца в Уфе. Об этом Следственный комитет пишет в MAX.

По имеющимся данным, четырехмесячного ребенка оставили дома одного. В это время он и погиб. Семья малыша состояла на учете как неблагополучная.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Республике Башкортостан Архангельскому В. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в сообщении СК

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Ранее появилась информация, что в момент гибели ребенок находился в квартире с папой. Также сообщалось, что на теле младенца при осмотре не было обнаружено телесных повреждений.