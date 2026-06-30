Москва30 июн Вести.В Ямало-Ненецком автономном округе во время купания в запрещенном для этого месте погиб 8-летний мальчик. По факту организована проверка, сообщает СУ СК России по региону.

Трагедия произошла 29 июня, в понедельник, в Тазовском районе. Ребенок отдыхал на водоеме вместе со друзьями.

Недалеко от села Находка мальчик, 2018 года рождения, вместе со сверстниками направился купаться к месту, где установлены знаки "Купание запрещено", однако самостоятельно выплыть не смог и утонул говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются