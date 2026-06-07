Москва7 июнВести.В Красноярском крае 14-летний мальчик утонул, плавая в одиночку на сапборде. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Предварительно, 7 июня подросток находился на озере Бархатово вблизи деревни Киндяково.
Мальчик в одиночку плавал в озере на сапборде. Около 16 часов тело ребенка без признаков жизни было обнаружено отдыхающими недалеко от берега водоемаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту произошедшего организована процессуальная проверка. Уточняется все обстоятельства.