Москва7 июн Вести.В Красноярском крае 14-летний мальчик утонул, плавая в одиночку на сапборде. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Предварительно, 7 июня подросток находился на озере Бархатово вблизи деревни Киндяково.

Мальчик в одиночку плавал в озере на сапборде. Около 16 часов тело ребенка без признаков жизни было обнаружено отдыхающими недалеко от берега водоема