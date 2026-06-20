СК проводит проверку по факту гибели несовершеннолетнего в озере в Красноярске

Подросток утонул в озере в Красноярске СК проводит проверку по факту гибели несовершеннолетнего в озере в Красноярске

Москва20 июн Вести.Следователи проводят проверку по факту гибели 17-летнего подростка в озере в Красноярске, сообщается в MAX-канале СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Предварительно установлено, что вечером 19 июня несовершеннолетний в компании друзей находился на берегу озера на улице Монтажников, плавание в этом водоеме запрещено. Подросток нырял с пирса и в ходе игры притворялся тонущим.

В какой‑то момент он не вынырнул. Тело его извлекли из воды отдыхающие отмечается в сообщении

Проводится следствие.