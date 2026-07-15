В Курганской области парень утонул во время ночного катания на сапе 20-летний парень утонул, катаясь на сапборде ночью в Курганской области

Москва15 июл Вести.В Курганской области утонул 20-летний парень во время ночного катания на сапборде. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Тело утонувшего достали спустя 3 дня.

По предварительным данным, двое молодых людей отдыхали на пляже возле озера Жужгово в Шумихинском округе. Ночью они решили покататься на сапборде без спасательных жилетов.

Один из молодых людей, катался на сапе стоя. Не удержав равновесия, он упал в воду и утонул отметили в пресс-службе ведомства в мессенджере МАХ

Как уточняется, товарищу погибшего удалось доплыть на сапе до берега.

Сотрудники МЧС напомнили отдыхающим о правилах безопасности на воде. По их словам, важно надевать спасательный жилет, отправляясь в сплав на сапборде. А также во время катания использовать страховочный трос, крепящийся к ноге и к доске.