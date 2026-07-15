Москва15 июлВести.В Курганской области утонул 20-летний парень во время ночного катания на сапборде. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Тело утонувшего достали спустя 3 дня.
По предварительным данным, двое молодых людей отдыхали на пляже возле озера Жужгово в Шумихинском округе. Ночью они решили покататься на сапборде без спасательных жилетов.
Один из молодых людей, катался на сапе стоя. Не удержав равновесия, он упал в воду и утонулотметили в пресс-службе ведомства в мессенджере МАХ
Как уточняется, товарищу погибшего удалось доплыть на сапе до берега.
Сотрудники МЧС напомнили отдыхающим о правилах безопасности на воде. По их словам, важно надевать спасательный жилет, отправляясь в сплав на сапборде. А также во время катания использовать страховочный трос, крепящийся к ноге и к доске.