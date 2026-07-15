В Калининграде утонул камерунец, катавшийся на сапборде в состоянии опьянения

В Калининграде утонул студент из Камеруна, купавшийся в состоянии опьянения В Калининграде утонул камерунец, катавшийся на сапборде в состоянии опьянения

Москва15 июл Вести.В Калининграде на карьере утонул студент из Камеруна, катавшийся на сапборде в состоянии алкогольного опьянения, по данному факту организована проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Трагедия произошла 14 июля на карьере "Мечта".

[Погибшим] оказался 23-летний студент одного из калининградских вузов, гражданин Республики Камерун. По предварительным данным, молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нырнул с сапборда, не смог самостоятельно выбраться из воды и погиб. Его тело извлечено на берег спасателем говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту произошедшего организована доследственная проверка.

В ходе осмотра места происшествия видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства.