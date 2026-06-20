Мужчина утонул во время купания в Приморской бухте Калининградского залива

Мужчина утонул во время купания в Приморской бухте Калининградского залива Мужчина утонул во время купания в Приморской бухте Калининградского залива

Москва20 июн Вести.Пенсионер утонул в Приморской бухте Калининградского залива во время купания. Тело погибшего вытащил на берег его друг. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Трагедия произошла 20 июня, в субботу.

Личность погибшего установлена. Им оказался 69-летний калининградец. По предварительным данным, мужчина с другом отдыхал на берегу залива, пошел купаться и утонул. Его тело из воды на берег извлек друг говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По факту организована доследственная проверка. Отмечается, что следов, которые могли бы указывать на насильственную смерть, на теле не обнаружено. Точную причину устанавливают специалисты, назначена соответствующая экспертиза.