Мужчина утонул в озере в Калининградской области

В Калининградской области на озере утонул местный житель Мужчина утонул в озере в Калининградской области

Москва17 июл Вести.В озере Большое Летческое в Калининградской области утонул местный житель. Об этом стало известно из публикации МЧС по региону.

Информация о трагическом происшествии в Черняховском районе поступила в 18.10 по калининградскому времени (19.10 мск).

На озере Большое Летческое утонул мужчина. На поиски были направлены областные спасатели говорится в канале министерства в MAX

В результате поисково-спасательных работ тело утонувшего было найдено и извлечено из воды. Это произошло спустя почти полтора часа после поступления информации на пульт спасателей.

Позже найденное тело погибшего было передано сотрудникам следственного комитета.