Москва17 июлВести.В озере Большое Летческое в Калининградской области утонул местный житель. Об этом стало известно из публикации МЧС по региону.
Информация о трагическом происшествии в Черняховском районе поступила в 18.10 по калининградскому времени (19.10 мск).
На озере Большое Летческое утонул мужчина. На поиски были направлены областные спасателиговорится в канале министерства в MAX
В результате поисково-спасательных работ тело утонувшего было найдено и извлечено из воды. Это произошло спустя почти полтора часа после поступления информации на пульт спасателей.
Позже найденное тело погибшего было передано сотрудникам следственного комитета.