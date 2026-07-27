Москва27 июлВести.Доследственная проверка организована после обнаружения тела 74-летнего мужчины в пруду в Смоленской области. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Утром 27 июля житель деревни Дугино отправился купаться и не вернулся домой. Позднее его тело было обнаружено в пруду, расположенном вблизи улицы Молодежной.
По данному факту … организовано проведение доследственной проверки. При осмотре тела утонувшего видимых телесных повреждений не обнаруженоговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти мужчины.