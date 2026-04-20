Москва20 апрВести.В Тюменской области организовано проведение доследственной проверки по факту обнаружения в озере, расположенном в 20 км от деревни Железный перебор, тела 76-летнего рыбака. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Предварительно, 18 апреля местный житель, проживающий в деревне Железный перебор, уехал на рыбалку недалеко от населенного пункта и перестал выходить на связь. 19 апреля его тело с признаками утопления было обнаружено в воде около металлической лодки.
Установлено, что погибший пренебрег правилами безопасности на водоеме, находясь на рыбалке без спасательного жилета… Проводится доследственная проверкасказано в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Проведен осмотр места происшествия — признаков, указывающих на криминальный характер смерти мужчины, не обнаружено. Устанавливаются все обстоятельства.