Проверка проводится по факту обнаружения тела рыбака в озере в Тюменской области

Москва20 апр Вести.В Тюменской области организовано проведение доследственной проверки по факту обнаружения в озере, расположенном в 20 км от деревни Железный перебор, тела 76-летнего рыбака. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Предварительно, 18 апреля местный житель, проживающий в деревне Железный перебор, уехал на рыбалку недалеко от населенного пункта и перестал выходить на связь. 19 апреля его тело с признаками утопления было обнаружено в воде около металлической лодки.

Установлено, что погибший пренебрег правилами безопасности на водоеме, находясь на рыбалке без спасательного жилета… Проводится доследственная проверка сказано в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Проведен осмотр места происшествия — признаков, указывающих на криминальный характер смерти мужчины, не обнаружено. Устанавливаются все обстоятельства.