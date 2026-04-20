Тело мужчины нашли в реке Атмис в Пензенской области, СК начал проверку

СК выясняет обстоятельства гибели мужчины, чье тело нашли в Пензенской области

Москва20 апр Вести.В Пензенской области в реке Атмис обнаружено тело мужчины. Следственные органы начали проверку, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Труп нашли в селе Лещиново Нижнеломовского района. Личность погибшего установлена, это 40-летний местный житель, поиски которого велись с 16 апреля 2026 года.

Организована проверка по факту обнаружения тела 40-летнего мужчины в реке Атмис… С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза говорится в Telegram-канале ведомства

Отмечается, что признаков криминальной смерти, а именно каких-либо телесных повреждений, на теле не зафиксированы.