В Пензе обнаружили тело пропавшего без вести мужчины В пензенской реке Сура нашли тело пропавшего местного жителя

Москва15 июн Вести.Тело 40-летнего жителя Пензы обнаружили в местной реке Суре спустя несколько дней после объявления о его пропаже. Об этом сообщает следственный комитет региона.

Он числился пропавшим без вести с 11 июня 2026 года, когда заявление об этом сделала его родственница.

Проводится проверка по факту обнаружения 15 июня 2026 года тела мужчины в реке Суре говорится в сообщении пресс-службы ведомства

В настоящее время устанавливаются обстоятельства смерти местного жителя. Уточняется, что телесных повреждений на теле найденного мужчины не обнаружено.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.