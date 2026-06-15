Москва15 июнВести.Тело 40-летнего жителя Пензы обнаружили в местной реке Суре спустя несколько дней после объявления о его пропаже. Об этом сообщает следственный комитет региона.
Он числился пропавшим без вести с 11 июня 2026 года, когда заявление об этом сделала его родственница.
Проводится проверка по факту обнаружения 15 июня 2026 года тела мужчины в реке Суреговорится в сообщении пресс-службы ведомства
В настоящее время устанавливаются обстоятельства смерти местного жителя. Уточняется, что телесных повреждений на теле найденного мужчины не обнаружено.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.